Polizei empfiehlt Korruptionsanklage gegen Netanyahu-Vertrauten

Tel Aviv (APA/dpa) - Die israelische Polizei hat eine Korruptionsanklage gegen den Likud-Abgeordneten David Bitan empfohlen, der als Vertrauter von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gilt. Bitan habe als stellvertretender Bürgermeister von Rishon Lezion und als Parlamentsabgeordneter Hunderttausende Schekel Bestechungsgeld angenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Vier Schekel entsprechen rund einem Euro. Im Gegenzug habe Bitan die Interessen von Geschäftsmännern vertreten und sich etwa für den Bau einer Tankstelle eingesetzt. Bitan hatte die Vorwürfe bereits Anfang der Woche zurückgewiesen. „Ich habe nichts genommen“, sagte er.

Die Anklageempfehlung kommt rund einen Monat vor der Parlamentswahl in Israel am 9. April. Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hatte vergangene Woche mitgeteilt, er wolle in drei Fällen gegen Netanyahu Anklage wegen Korruptionsvorwürfen erheben. Gemäß der juristischen Praxis in Israel muss zuvor jedoch eine Anhörung Netanyahus erfolgen. In einem Fall sprach Mandelblit sich für eine Anklage wegen Bestechlichkeit sowie wegen Betrugs und Untreue aus, in zwei weiteren Fällen wegen Betrugs und Untreue.

Netanyahu sagte trotz der Anklage-Empfehlung gegen ihn, er strebe am 9. April eine Wiederwahl an. Er sprach von einer „Hexenjagd“ gegen sich und seine Familie und kündigte an, er werde alle Anklagepunkte widerlegen.