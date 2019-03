Snowboard: Prommegger fährt in Scuol um PGS-Kristallkugel

Scuol (APA) - Andreas Prommegger fährt am Samstag beim Weltcup in Scuol (Schweiz/ab 13.25 Uhr live ORF Sport +) um die kleine Kristallkugel im Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder. Der Salzburger hat 134 Punkte Vorsprung auf den Slowenen Tim Mastnak. Auch im Kampf um die große Kristallkugel mischen zwei Rennen vor Schluss ganz vorne noch Prommegger und Benjamin Karl sowie Sabine Schöffmann mit.

Bei den Herren führt Roland Fischnaller (ITA/3.610) vor Andrej Sobolew (RUS/3.445), Prommegger (3.316), Mastnak (3.216) und Karl 2.970), bei den Damen Ester Ledecka (CZE/4.650) vor Schöffmann (4.540), Selina Jörg (GER/4.529,7) und Julie Zogg (SUI/4.310). Die Riesentorlaufkugel ist Ledecka bereits sicher.

„In den Weltcup-Wertungen ist alles so eng beisammen, deshalb bringt es auch nichts, irgendwelche Hochrechnungen anzustellen. Für mich ist Scuol Neuland, weil ich in der vergangenen Saison bei der Weltcup-Premiere auf diesem Hang wegen einer Verletzung auf einen Start verzichten musste“, erklärte Prommegger. Dass er auch noch Chancen auf den Gesamtweltcup habe, sei angesichts der Tatsache, dass er in Bad Gastein und einmal in Secret Garden die Quali nicht geschafft habe und auf Moskau wegen einer Knieblessur verzichten musste, kaum zu glauben.

Schöffmann stand voriges Jahr wegen einer Verletzung mit Krücken im Zielraum von Scuol. „Aber das spielt für heuer keine Rolle, jetzt gibt es ohnehin nur noch Vollgas, denn mit Sicherheitsläufen gewinnst du im Weltcup gar nichts“, meinte die Kärntnerin. Das Saisonfinale steigt mit einem Parallel-Slalom und Teambewerb am 23./24. März in Winterberg.

