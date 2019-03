5G-Frequenzauktion - Liwest will neue Geschäftsfelder erschließen

Wien/Linz (APA) - Die Liwest, die 5G-Frequenzen ersteigert hat, erhofft sich davon, Haushalte im ländlichen Raum besser versorgen und neue Geschäftsfelder - von Smart-City-Anwendungen bis hin zum autonomen Fahren - erschließen zu können. Für den Generaldirektor der Mehrheitseigentümerin Linz AG, Erich Haider, ist „5G nicht nur Technik, 5G ist ein Kulturgut“.

„Die Entscheidung für die Teilnahme an der Frequenzauktion haben wir auf Basis einer wirtschaftlichen Kalkulation getroffen“, erklärte Liwest-Geschäftsführer Günther Singer in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Neben dem Fixed Wireless Access - dem Zugang zum Internet über die 5G-Mobilfunktechnologie - werde man in den kommenden Jahren Campuslösungen für Industrie- und Großgewerbekunden ausbauen und neue Geschäftsfelder wie zum Beispiel Smart-City-Anwendungen oder die Unterstützung von autonomem Fahren und Machine-to-Machine-Kommunikation forcieren.

Der Fixed Wireless Access stelle eine kostengünstige Lösung für ländlichen Gebiete dar, wo die Aufschließungs- und Zuleitungskosten oft hoch seien. Damit könne man Haushalte erschließen, die für die Liwest bisher nicht erreichbar waren, so Singer. Sein Geschäftsführer-Kollege Stefan Gintenreiter sieht daneben „auch völlig neue Geschäftsmodelle am Horizont“, wie etwa „elektronische Gesundheitsüberwachung, Mobile Network Security durch die neu angebotene Technologie des Network Slicing, sicherheitskritische Anwendungen der Überwachung, Infotainment und persönliche Kommunikation“ sowie wohl auch einige Anwendungen, die man heute noch gar nicht kenne.

Die Liwest gehört zu 87 Prozent der Linz AG, mit 13 Prozent ist die eww ag (ehemals E-Werk Wels) beteiligt. Liwest ist nach eigenen Angaben der größte Kabelnetzbetreiber Oberösterreichs - bzw. der zweitgrößte Österreichs - und versorgt mehr als ein Drittel aller Haushalte im Bundesland.

