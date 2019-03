Wiener Rentenmarkt am Mittag uneinheitlich

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, am späten Vormittag uneinheitlich tendiert. Während die zehnjährigen Referenzanleihen der Republik moderate Kursgewinne verbuchten, fiel der Kurs der zweijährigen leicht. Die dreißigjährigen traten unterdessen auf der Stelle.

Anleger warten heute gespannt auf die Ergebnisse der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag. Der zukünftige EZB-Chefvolkswirt Philip Lane gab an, dass es bei den heute zur Veröffentlichung anstehenden Projektionen für Wachstum und Inflation nur kleine Korrekturen geben werde, mit denen die Zentralbank mit ihrer aktuellen Geldpolitik gut umgehen könne.

Die Helaba-Analysten gehen deshalb davon aus, dass „die Leitzinsen mindestens bis über den Sommer 2019 und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf dem derzeitigen Niveau belassen werden.“ Fraglich sei jedoch, ob es ein neues langfristiges Refinanzierungsgeschäft für Banken geben wird. Hierfür erwarten die Analysten jedoch heute noch keine Entscheidung.

Im Laufe des Tages werden für Anleger noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA interessant sein, die mit Werten um 225.000 auf einen robusten Stellenaufbau hindeuten.

Heute um 11:45 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 163,63 um 248 Ticks unter dem letzten Settlement von 166,11. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,18, das Tagestief bei 163,43. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 275 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 246.667 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,23 (zuletzt: 1,23) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,46 (0,56) Prozent, die fünfjährige zuletzt mit -0,90 Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,48) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 45 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 11 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,30 106,61 1,23 46 105,45 Bund 29/02 10 0,5 100,41 100,46 0,46 45 99,77 Bund 24/10 5 1,65 109,78 109,95 NV 30 109,6 Bund 21/09 2 3,5 110,05 110,10 -0,47 11 110,03 ~