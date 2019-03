Kardiologen wollen mit „Fake-News“ in der Prävention aufräumen

Innsbruck (APA) - Österreichische und deutsche Kardiologen haben sich das Aufräumen mit Präventions-Mythen beim Thema Herzinfarkt als Ziel gesetzt. So kann etwa die Behauptung, dass täglicher Aspirin-Konsum Herzinfarkt verhindere als „Fake-News“ bezeichnet werden. Und etwa auch die Wirksamkeit von Omega 3-Fettsäuren müsse differenziert betrachtet werden, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Der tägliche Aspirin-“Genuss“ als Herzinfarkt-Prävention kann sogar schädlich sein. „Aspirin erhöht das Risiko Blutungen zu erleiden“, stellte Dietmar Trenk, Leiter der Klinischen Pharmakologie am Universitäts-Herzzentrum Freiburg, unumwunden fest. Tatsächlichen Nutzen habe Aspirin nur nach einem erlittenen Herzinfarkt. Das Risiko eines weiteren Herzinfarktes oder Schlaganfalles lasse sich dadurch um 2,5 Prozent verringern.

Eine enttäuschende Diagnose wurde auch den Omega 3-Fettsäuren, Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln gestellt. Die Vitamine C, E und D bringen in Hinsicht auf die Verhinderung von Herzinfarkt und Herzerkrankungen nichts. Vitamin E kann die gewünschte Wirkung gar ins Gegenteil verkehren. „Dieses Vitamin kann die Gesamtsterblichkeit steigern“, meinte etwa Christoph Säly von der Inneren Medizin 1 in Feldkirch.

Einen handfesten Tipp hatte Säly in Bezug auf den Umgang mit Nahrungsmittelergänzungsmittel parat. „Gesunde Ernährung benötigt keine Nahrungsergänzungsmittel“, merkte Säly an. Verzicht darauf ist also das Gebot der Stunde. Auch Omega 3-Fettsäuren sind erst nach einem Herzinfarkt und in hoher Dosierung wirksam. „In diesem Fall kann das Risiko für einen neuerlichen Herzinfarkt um 25 Prozent gesenkt werden“, so Säly.

Angesichts dieser entzauberten Mythen plädierte man unisono für mehr Bewegung, gesunde Ernährung und die Überwachung von Risikofaktoren. „Bei 58 Prozent der Männer und bei 52 Prozent der Frauen wurde nach dem ersten Herzinfarkt eine Fettstoffwechselstörung festgestellt“, führte Guy Friedrich von der Innsbrucker Universitätsklinik für Kardiologie aus.

Auch den Blutdruck sollte man im Auge behalten. „Hypertonie ist ebenfalls ein wesentlicher Risikofaktor“, bemerkte Gert Mayer von der Universitätsklinik für Inneren Medizin IV der Medizinischen Universität Innsbruck. Nicht zuletzt spiele das Gewicht eine entscheidende Rolle bei der Primärprävention, wie Monika Lechleitner, die ärztliche Direktor des Landeskrankenhauses Hochzirl feststellte. „Ein BMI von 22 in jungen Jahren und eine knappe Überschreitung dieses Wertes im Verlauf des Lebens ist anzuraten“, hielt sie fest.