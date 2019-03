Verurteilter Erzbischof von Lyon will Papst um Entlassung bitten

Lyon (APA/AFP) - Der wegen der Vertuschung von Kindesmissbrauch verurteilte Erzbischof von Lyon will Papst Franziskus um seine Entlassung bitten. Das kündigte Kardinal Philippe Barbarin am Donnerstag in seiner Diözese an. Der ranghöchste Würdenträger der katholischen Kirche Frankreichs war zuvor zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er den Missbrauch durch einen Priester verschwiegen hatte.