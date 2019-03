EU: Venezuela soll Ausweisung von deutschem Botschafter zurücknehmen

Brüssel/Caracas (APA/AFP) - Die EU hat die Regierung in Venezuela aufgefordert, die Ausweisung des deutschen Botschafters zurückzunehmen. „Die Europäische Union hofft, dass diese Entscheidung überdacht werden kann“, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Donnerstag in Brüssel.

Die EU werde sich weiter für „eine friedliche und demokratische Lösung der aktuellen Krise in Venezuela“ einsetzen und wolle die Gesprächskanäle „mit allen Schlüsselakteuren“ aufrechterhalten.

Venezuela hatte den deutschen Botschafters Daniel Kriener am Mittwoch wegen Einmischung in innere Angelegenheiten und Unterstützung der Opposition zur unerwünschten Person erklärt. Das venezolanische Außenministerium forderte den Botschafter auf, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen. Kriener hatte den von einer Festnahme bedrohten venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó am Montag bei dessen Rückkehr nach Caracas mit anderen Diplomaten am Flughafen begrüßt.

„Wir bedauern, dass der deutsche Botschafter in Venezuela gedrängt wird, das Land zu verlassen“, sagte die EU-Sprecherin. Die EU werde weiter innerhalb der zu Venezuela gegründeten internationalen Kontaktgruppe weiter an einer Lösung arbeiten. In ihr sei Deutschland weiter „ein aktives Mitglied“.