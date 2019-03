NextComic-Festival startet mit „Reisen“ ins zehnjährige Jubiläum

Linz/Traun/Steyr (APA) - Das NextComic-Festival mit Zentrum in Linz startet demnächst in sein zehnjähriges Jubiläum. Heuer präsentiert es von 14. bis 23. März Arbeiten von über 200 internationalen und nationalen Künstlern zum Thema „Reisen“. Ausgangspunkt ist Alfred Kubin, der auch inspirierend für einen großen Ausstellungsbeitrag der Landesgalerie ist. Der oberösterreichische Künstler starb vor 60 Jahren.

NextComic wurde im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres von Linz 2009 in Leben gerufen. Es gilt inzwischen als Österreichs einziges und einzigartiges Comicfestival. Von Anfang an positioniertes es sich als Schnittstelle zur satirischen Zeichnung, Film, Fotografie, Literatur und Musik. Alles aus diesem Genre und auch Artverwandtes wird aufgeboten, wie Graphic Novels, Graffiti, Illustration, Cartoons, Animationsfilme und Karikaturen.

Das diesjährige Festivalthema „next stop linz“ spannt einen Bogen über simple Bahnreisen, freiwilliges oder unfreiwilliges Reisen, Reisen zu sich selbst, Fantasie-Reisen, psychedelische Formen oder auch die Betrachtung des Lebens als eine Reise, schilderte der Gründer des Festivals und Direktor des Karikaturmuseums Krems Gottfried Gusenbauer bei der Programmpräsentation in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz. Schauplätze im wahrsten Sinn des Wortes sind heuer neben mehreren Stationen in Linz - unter anderem die Grottenbahn, das StifterHaus, das Ars Electronica Center und das Atelierhaus Salzamt - auch Traun, Steyr und Steyrermühl.

Die Landesgalerie Linz hat acht Künstler eingeladen, sich in eigenen Arbeiten mit dem Werk von Alfred Kubin auseinanderzusetzen. In seinem Roman „Die andere Seite“ beschriebt er eine fiktive Reise in eine Traumstadt, die er mit fantastischen Illustrationen umsetzt. Die Ausstellung „Es zog mich durch die Bilder...“ zeigt die zeitgenössischen Ergebnisse gemeinsam mit Originalen von Kubin.

Im Festivalzentrum „OÖ. Kulturquartier“ in Linz sind insgesamt 25 Ausstellungen zusammengefasst. Unter anderem präsentiert dort Richard Kleist die Graphic Novel „Nick Cave - Mercy on me“, in der er sich mit der realen Figur des Ausnahmekünstlers angenommen und damit eine Erzählung geschaffen hat. Ebenfalls dort zu sehen sind Comics der türkischen Zeichnerin, Malerin, Autorin von Kurzgeschichten und Feministin Ramize Erer. Sie bricht Tabus und greift traditionelle Geschlechterrollen mit den Frauenfiguren in ihren Cartoons an. „Le Monde diplomatique“ veröffentlicht seit 2005 auf der letzten Umschlagseite der deutschen Ausgabe Comics, die einen Blick auf Politik, Alltag und Kultur werfen - sie werden als Beispiel gezeigt, dass diese Kunstform auch in Zeitungen Platz findet. Einer der führenden Zeitungskarikaturisten Deutschlands, der aus Eferding in Oberösterreich stammende Horst Haitzinger, ist mit Arbeiten im Kulturquartier, aber auch in der Galerie der Stadt Traun vertreten.

(S E R V I C E - „NextComic“-Festival von 14. bis 23. März in Linz, Traun Steyr und Steyrermühl; www.nextcomic.org)