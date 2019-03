Nach 100 Jahren entdecktes Caravaggio-Bild wird versteigert

London (APA/Reuters) - Ein Gemälde des italienischen Meisters Caravaggio, das vor fünf Jahren auf einem Dachboden entdeckt worden war, wird nun im Rahmen einer Auktion am 27. Juni in Toulouse verkauft. Der Schätzpreis liegt bei bis zu 150 Mio. Euro.

Das Werk, das derzeit in der Colnaghi Gallery in London zu sehen ist, stammt aus dem Jahr 1607 und zeigt die biblische Heldin Judith, die den assyrischen General Holofernes köpft. „Judith and Holofernes“ war 2014 von Hausbesitzern in Toulouse gefunden worden, als diese ein Loch in ihrem Dachboden untersucht hatten. Der Kunstexperte Eric Turquin geht davon aus, dass das Bild „mindestens 100 Jahre“ in dem Dachboden gelegen hat.