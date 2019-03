Wien/Tel Aviv (APA/sda) - Die Schweiz geht mit Luca Hänni, dem einstigen Gewinner der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), ins ESC-Rennen: Der 24-Jährige soll sein Heimatland im Mai beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv vertreten. Hänni tritt mit dem Song „She Got Me“ an. Der Sänger und sein Titel sind in einem internen Auswahlverfahren aus insgesamt 420 musikalischen Einsendungen ausgewählt worden.

