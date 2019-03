Frauentag - Volkskundemuseum widmet sich „100 Jahren Frauenwahlrecht“

Wien (APA) - Am Vorabend des Internationalen Frauentags eröffnet heute im Volkskundemuseum Wien eine Ausstellung zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich. Sie gehört zu einem mehrteiligen Projekt, das unter Verwendung eines Karl-Kraus-Zitats betont: „Sie meinen es politisch!“

Im Volkskundemuseum wird in fünf Ausstellungsräumen ein weiter Bogen vom Wahllokal bis zum Parlament gespannt. Man erhält Eindrücke über den Kampf um das Wahlrecht, die Szenarien rund um den ersten Wahltag mit Frauenbeteiligung und die sozio-kulturellen Folgen, die den Lebensalltag der Frauen prägten. „Neben den schriftlichen Ausstellungstücken war es wichtig, Frauen auch audiovisuell zu Wort kommen zu lassen“, meinte Corinna Oesch, Mitglied des vierköpfigen Kuratorenteams, bei der heutigen Pressekonferenz. Diese Erzählungen und Interviews von Frauen, die als Zeitzeuginnen von ihren Erfahrungen in der Politik berichten, machen die bis 25. August laufende Schau lebendig.

Auch eine künstlerische Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste wurde in die Ausstellung eingebaut: Dabei gibt es Zeichnungen zu sehen, für den 18. Juni wurde eine Performance angekündigt. Den Kuratoren war es wichtig, neben dem historischen Aspekt auch partizipatorische Elemente einzubauen. So steht dem Publikum im letzten Raum ein Rednerpult zur Verfügung, bei dem in Anlehnung an das Parlament ein Leuchtsignal das Ende der Redezeit ankündigt - im Volkskundemuseum allerdings bereits nach 30 Sekunden. Ebenso wurden in der Ausstellung drei Wahlurnen platziert, in der die Besucher jeweils ihre Stimme abgeben können. Gefragt wird nach dem Wahlrecht auch für im Land lebende Nicht-Österreicher, nach einer 50-Prozent-Frauenquote im Parlament, sowie: „Soll es anlässlich der Einführung des Frauenwahlrechts einen gesetzlichen Feiertag geben?“

Vor drei Jahren sei die Idee geboren worden, dem runden Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts in Österreich eine umfassende Ausstellungsreihe zu widmen, meinte Maria Mesner, eine der Projektleiterinnen. „Die Finanzierung ist jedoch erst nach einem unverhältnismäßig langen Zeitraum geglückt.“ Die Ausstellung wird von mehreren themenbezogenen Buchpräsentationen, Vermittlungsprogrammen und Sonderführungen begleitet. Auch ein öffentlicher Stadtrundgang in Kooperation mit dem Haus der Geschichte am 4. April ist geplant.

Zu dem Projekt gehören weiters eine seit November durch die Stadt Salzburg wandernde Kleinausstellung sowie ein Begleitband mit Forschungsarbeiten.

(S E R V I C E - „‘Sie meinen es politisch!‘ - 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“, Ausstellung im Volkskundemuseum Wien, Wien 8, Laudongasse 15-19, Eröffnung heute um 19 Uhr, Ausstellungsdauer: 8. März bis 25. August, Öffnungszeiten: Di-So 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr, https://www.volkskundemuseum.at/frauenwahlrecht; www.frauenwahlrecht.at)