Linzer Trauner Verlag schließt hauseigene Druckerei

Linz (APA) - Das Familienunternehmen „Trauner Verlag“ in Linz schließt aus wirtschaftlichen Gründen seine hauseigene Druckerei per Ende September. Ein Teil der 38 davon betroffenen Beschäftigten wird in den Verlag übernommen, den anderen wurde Hilfe beim Wechsel in eine neue Arbeitsstelle zugesagt. Das teilte die Firma in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.

Ein Weiterbetrieb würde mittelfristig wohl auch das Bestehen des Verlagshauses gefährden, begründete das Familienunternehmen seine Entscheidung und verwies auf ein extrem harten Marktumfeld und anstehende Investitionen in eine neue Druckmaschine, Lager- und Büroräumlichkeiten. Künftig will man sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Um sich im Zeitalter der Digitalisierung fit für die Zukunft zu halten soll die bisherige Hybridstrategie - Kombination aus gedruckten und elektronischen Medien - weiterverfolgt werden. Der unter anderem auf Bildung spezialisierte Verlag hatte zuletzt die neue Online-Plattform „DigiBox“ mit multimedialen Inhalten als Mehrwert zu seinen E-Books für Lehrer und Schüler präsentiert.

Der 1948 gegründete Trauner Verlag gibt Publikationen rund um die Kernbereiche Gastronomie, Bildung, Universität, Oberösterreich-Publikationen und Ratgeber heraus. Er betreut rund 500 Autoren. Seine Fachpublikationen exportiert er auch in mehrere Länder. Seit 1982 ist das Unternehmen Träger des Titels „Universitätsverlag“ der Johannes Kepler Universität Linz. Der Verlag beschäftigt derzeit - exklusive Druckerei - 77 Mitarbeiter. Er setzte zuletzt 8 Mio. Euro um, die Druckerei 6 Mio. Euro.