Scala plant Aufführung von „Salome“ mit Regie von Damiano Michieletto

Mailand (APA) - Die Scala plant die Aufführung von Richard Strauss‘ „Salome“ unter der Regie von Damiano Michieletto. Die Oper wird der Musikdirektor der Scala, Riccardo Chailly, dirigieren, teilte das Monatsmagazin „Classic Voice“ mit, das in seiner neuen Ausgabe ein Interview mit dem Dirigenten veröffentlichte. Das Datum wurde noch nicht bekanntgegeben.

„Es wird eine sehr beeindruckende Aufführung sein“, versicherte Chailly. Der Italiener Michieletto hat an der Scala 2013 Verdis „Ballo in maschera“ inszeniert. In der Casa Verdi, dem Seniorenheim für Künstler, hatte er 2017 „Falstaff“ in der Version der Salzburger Festspiele präsentiert.

Mit „Salome“ weicht Chailly von seinem Vorhaben ab, nur italienische Opern - in erster Linie Werke von Puccini, Rossini und Verdi - zu dirigieren. „Ich mache eine Ausnahme, weil ich seit jeher die Musik von Richard Strauss liebe“, so Chailly.

Ansonsten arbeitet Chailly bereits an der Scala-Saisoneröffnung am 7. Dezember. Geplant ist „Tosca“ in der Version, die seit der Premiere der Oper 1900 noch nie inszeniert worden war. „So hatte sie Puccini entworfen und für die Premiere realisiert. So werde ich sie an der Scala aufführen“, betonte Chailly.