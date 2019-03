Autor Lagercrantz tut Trennung von „Millennium“-Reihe nicht weh

Stockholm (APA/dpa) - Der schwedische Autor David Lagercrantz verspürt nach dem Abschluss seines dritten und letzten Folgeromans der „Millennium“-Trilogie von Stieg Larsson keinen Abschiedsschmerz. „Es hat unheimlichen Spaß gemacht, ist aber gleichzeitig auch verdammt erlösend, dass das jetzt fertig ist. Ich habe keine Trennungsangst“, sagte der 56-Jährige der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ (Donnerstag).

Das Werk namens „Hon som måste dö“ (englischer Titel: „The Girl Who Lived Twice“) kommt am 22. August in den Handel. Lagercrantz hatte Ende 2018 verkündet, keinen vierten Teil der berühmten Trilogie zu schreiben. Larsson war 2004 an einem Herzinfarkt gestorben. Seine „Millennium“-Reihe um die Hackerin Lisbeth Salander und den Journalisten Mikael Blomqvist (deutsche Titel: „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“) feierte posthum weltweite Erfolge.