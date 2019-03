5G-Frequenzauktion - Spusu-Mutter will weiße Flecken in NÖ versorgen

Wien (APA) - Der Anbieter Mass Response, der unter der Marke Spusu Mobilfunk anbietet, will mit den um 1,8 Mio. Euro in Niederösterreich und dem Burgenland ersteigerten Frequenzen „bisher vernachlässigte weiße Flecken“, unter anderem in Gemeinden im nördlichen Weinviertel, im Wienerwald und in grenznahen Gebieten versorgen, wie Mass-Response-Manager Florian Parnigoni zur APA sagte.

Mass Response ist mit der Marke Spusu als virtueller Betreiber in das Netz von „Drei“ (Hutchison) eingemietet. Daran will die Firma auch langfristig festhalten. Der Aufbau eines eigenes Mobilfunknetzes soll parallel zur Einmietung als MVNO (mobile virtual network operator) erfolgen. Bei der Anbindung der 5G-Masten an das Glasfasernetz will Mass Response mit Gemeinden kooperieren. Als Zielgruppe habe man Smartphone-Kunden ebenso im Auge wie Haushalte, die Breitband-Internet für zuhause brauchen.

Auf die Frage, ob die Teilnahme an der Auktion der Start eines neuen vierten großen Netzbetreibers war, sagte Parnigoni: „Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns jetzt schon als die vierte Alternative.“ Auch bei den nächsten Versteigerungen „wird man mit uns rechnen müssen“, so der operative Leiter von Mass Response. 2020 steht eine größere Multiband-Auktion an.

Mass Response war 2015 unter dem Namen Spusu an den Start gegangen und zählt neben dem ebenfalls virtuellen Anbieter Hofer Telekom (HoT) dank günstiger Preise zu den am stärksten wachsenden Konkurrenten der großen Mobilfunker A1, T-Mobile und „Drei“. Das Unternehmen ist auch auf Telekom-Dienstleistungen für Unternehmen und Call Center spezialisiert. Auch große Televoting-Events wie den Eurovision Song Contest wickelt Mass Response ab. Eigentümer und Geschäftsführer der früheren Tochterfirma der Telekom Austria ist seit 2011 Franz Pichler. Über einen Abtretungsvertrag gibt es laut Medienberichten weiter eine Verbindung zur Telekom Austria.

