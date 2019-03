Algeriens Präsident Bouteflika warnt vor Chaos durch Proteste

Algier (APA/dpa) - Algeriens Staatschef Abdelaziz Bouteflika hat vor Chaos im Land infolge der Proteste gegen seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl gewarnt. Versuche, die friedlichen Märsche zu unterwandern, könnten zu Aufruhr und Krisen führen, ließ Bouteflika am Donnerstag in einer Botschaft erklären, die für ihn verlesen wurde.

Algerien habe nach der „blutigen nationalen Tragödie“ einen hohen Preis gezahlt, um Frieden und Stabilität wiederzuerlangen, hieß es in der Botschaft.

Seit Tagen protestieren in vielen Teilen Algeriens vor allem Studenten gegen eine fünfte Amtszeit des Staatschefs. Der 82-Jährige ist seit 1999 an der Macht und hatte am Sonntag seine Kandidatur für die Abstimmung am 18. April offiziell einreichen lassen.

Kritiker sehen Bouteflika jedoch nicht mehr in der Lage, das Land zu regieren. Der Präsident sitzt seit einem Schlaganfall im Rollstuhl und hat Probleme zu sprechen. In der Öffentlichkeit zeigt er sich nur noch selten. Derzeit hält er sich zu einer medizinischen Untersuchung in der Schweiz auf. Algerien hatte in den 1990er-Jahren einen blutigen Bürgerkrieg mit mehr als 150.000 Toten erlebt.