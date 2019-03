Freispruch für Bürgermeister von Ljubljana in Korruptionsprozess

Ljubljana (APA) - Der langjährige Bürgermeister der slowenischer Hauptstadt Ljubljana, Zoran Jankovic, ist am Donnerstag in einem Korruptionsprozess freigesprochen worden. Das Gericht sah es als nicht erwiesen an, dass Jankovic Schmiergeld zugunsten der Stadt angenommen habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftigt, es wird mit einer Berufung der Staatsanwaltschaft gerechnet, berichteten die slowenischen Medien.

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von 50.000 Euro für Jankovic gefordert. Laut Anklage wurde dem Bürgermeister vorgeworfen, im Jahr 2007 500.000 Euro von dem Bauunternehmen Gratel gefordert zu haben, damit dieses im Gegenzug die Straßenarbeiten rund um die Verlegung von Glasfaserkabeln fortsetzen dürfte. Das Unternehmen hatte der Stadt die Summe als Spende bezahlt. Jankovic verteidigte sich damit, dass Gratel lediglich eine Entschädigung für den Schaden bezahlt habe, der durch die Bauarbeiten angerichtet worden sei.

Mit dem heutigen Freispruch endete der erste Prozess gegen den Bürgermeister, der in seiner zwölfjähriger Amtszeit von zahlreichen Korruptionsvorwürfen begleitet wurde. Jankovic steht nun ein weiterer Prozess bevor, bei dem es um Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und des Betrugs in Zusammenhang mit EU-Geldern für einen Sportkomplex in Ljubljana geht.