Fahrdienstvermittler Taxify auf Bolt umbenannt

Tallinn/Wien (APA) - Der Fahrtendienst Taxify, seit Herbst 2017 auch in Wien präsent, hat sich umbenannt. Die vor fünf Jahren als Start-up in Estland gegründete Online-Vermittlungsplattform heißt jetzt Bolt. Das teilte die Firma am Donnerstag mit.

Bolt bietet Fahrtendienste vom Ride-Hailing (Vermittlung von Mobilität per App) mit Autos und Motorrädern bis hin zum Scooter-Sharing an. Das Unternehmen hat heute nach Eigenangaben weltweit 25 Millionen Kunden in über 30 Ländern. Mit Roller-Sharing-Services soll in mehrere europäische Städte expandiert werden.