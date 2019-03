Ergo verkauft vier weitere Töchter in Osteuropa

Düsseldorf/Wien (APA) - Die Münchener-Rück-Tochter Ergo International AG verkauft vier weitere kleinere Gesellschaften in Osteuropa. Das Leben- und Sach-Geschäft in Rumänien und Tschechien sowie das Sachversicherungs-Geschäft in Weißrussland gehen an die in Ost- und Südosteuropa aktive Euroins Insurance Group (EIG), hinter der die bulgarische Eurohold steht, teilte Ergo am Donnerstag mit.

Die vier Firmen kamen 2017 zusammen auf Prämieneinnahmen von 72 Mio. Euro. Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Ergo erklärte, das Desinvestment sei ein weiterer Baustein zur Optimierung des Auslandsgeschäfts, wie es 2016 als strategische Marschrichtung formuliert worden war.

Drei dieser vier Gesellschaften werden bisher von Wien aus - über die Ergo Austria International AG - gemanagt bzw. werden von hier aus die Anteile gehalten. Das gilt für die Leben- und die Sachgesellschaft in Rumänien (ERGO Asigurari de Viata SA, ERGO Asigurari SA) sowie die eine Gesellschaft in Tschechien (ERGO pojistovna, a.s.), wie der APA in Wien bestätigt wurde.

