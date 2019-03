Estlands Konservative gegen Fidesz-Ausschluss aus EVP

Tallinn (APA/dpa) - Die konservative estnische Partei Isamaa ist gegen einen Ausschluss der ungarischen Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban aus der Europäischen Volkspartei (EVP). „Meines Erachtens sollten wir es auf keinen Fall überstürzen, jemanden auszuschließen“, sagte Parteichef Helir-Valdor Seeder am Donnerstag dem estnischen Rundfunk.

„Denn es gibt Probleme, aber sicherlich sind weder Fidesz noch Orban eindimensional.“ Es gebe „sowohl positive als auch problematische Dinge“. Die konservative EVP, der auch Isamaa angehört, will auf einer Vorstandssitzung am 20. März in Brüssel über den Fidesz-Ausschluss wegen einer Anti-Brüssel-Kampagne entscheiden. Die ÖVP gehört ebenfalls zur Parteienfamilie der europäischen Konservativen.

Positiv sei, dass Fidesz für einen einheitlichen christlichen Kulturraum in Europa eintrete und die nationale Identität und Familienwerte stärken wolle, sagte Seeder. Problematisch allerdings sei die sehr enge Kommunikation mit Russland. Gleiches gelte auch für die Aktivitäten Ungarns in der NATO, wo Budapest eine Annäherung der Ukraine an das westliche Militärbündnis blockiere.

Lösen ließen sich diese Probleme nach Ansicht Seeders aber nicht durch „radikale Entscheidungen“. Fidesz sei in der EVP einfacher zu beeinflussen als außerhalb. Durch einen Ausschluss könnte sich die Partei eventuell sogar noch stärker Russland zuwenden, sagte der Isamaa-Chef.

Isamaa gehörte bis zur Parlamentswahl am Sonntag als Juniorpartner der estnischen Regierungskoalition an. Bei der Abstimmung verlor die Partei zwei Mandate und hat nun 12 Sitze im Parlament in Tallinn.