Bosnischer IS-Kämpfer in Region von Baghouz festgenommen

Sarajevo (APA) - Auf dem Gebiet der letzten IS-Bastion um den syrischen Ort Baghouz ist am Mittwoch auch ein aus Bosnien-Herzegowina stammender Kämpfer der Extremistenmiliz IS festgenommen worden. Wie die bosnische Tageszeitung „Dnevni avaz“ berichtete, soll sich Amir Selimovic in der Gruppe von IS-Kämpfern befunden haben, die versucht hatten, die letzte IS-Bastion zu verlassen.

Selimovic hatte im Jahre 2016 in seiner Heimat für mediales Aufsehen gesorgt, als er sich mit einem Drohvideo an seine bosniakischen Landsleute wandte. Er hatte damals mit dem Tod jedes Bosniaken gedroht, der sich gegen den „Islamischen Staat“ aussprechen würde. Seitdem laufen in Bosnien Ermittlungen gegen den IS-Kämpfer, meldete die Zeitung.

Die bosnischen Behörden hatten Mitte Februar ihre Bereitschaft angedeutet, bosnische Bürger, die sich als IS-Kämpfer in syrischen Gefängnissen befinden, zu übernehmen. Laut früheren Medienberichten hatten sich zwischen 2012 und 2017 172 bosnische Männer der Terrororganisation in Syrien und dem Irak angeschlossen. Sie waren von etwa 60 bosnischen Frauen und etwa noch einmal so vielen Kindern begleitet worden.