Nordmazedonien - Präsidentschaftskandidat fühlt sich überwacht

Skopje (APA) - Der sozialdemokratische Präsidentschaftskandidat in Nordmazedonien, Stevo Pendarovski, fühlt sich überwacht. Er beschuldigte „geheime Nachrichtendienststrukturen“, die seiner Ansicht nach „einer großen Oppositionspartei nahestehen“, ihn zu beschatten. Zuvor waren in den vergangenen zehn Tagen immer wieder Fotos in der Öffentlichkeit aufgetaucht, auf denen seine Bewegungen dokumentiert wurden.

Er und wahrscheinlich auch die Mitglieder seiner Familie, würden rund um die Uhr überwacht, sagte der Kandidat des Regierungsbündnisses bei der Präsidentenwahl am 21. April in Nordmazedonien am Mittwochabend dem Sender „1TV“. Pendarovski hatte bereits bei der letzten Wahl vor fünf Jahren für die sozialdemokratische SDSM kandidiert. Auch damals seien seinen Erkenntnissen nach seine Telefongespräche abgehört worden, er sei aber nicht beschattet worden.

Auch wenn Pendarovski die Partei nicht nannte, die seiner Ansicht nach hinter der Überschattung steht, war zu verstehen, dass er die nationalkonservative VMRO-DPMNE meinte. Die stärkste Oppositionspartei geht mit der Verfassungsexpertin Gordana Siljanovska Davkova ins Rennen.