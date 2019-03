Rebellen: Womöglich noch Tausende Zivilisten in IS-Gebiet

Baghouz (APA/Reuters) - :In der letzten Enklave der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) in Syrien ist womöglich weiter eine große Zahl Zivilisten eingeschlossen. „Wir hören immer noch, dass Tausende Zivilisten in Baghouz sind“, sagte ein Sprecher der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) dem Sender Al-Hadath.

Auch am Donnerstag liefen die seit Tagen anhaltenden Evakuierungen weiter. Die SDF haben den Ort eingekreist, einen Angriff nach eigenen Angaben jedoch verzögert, damit Zivilisten in Sicherheit gebracht werden können.

Ein Sprecher der US-geführten Allianz erklärte, man habe gelernt, „keinen Zeitplan für die letzte Schlacht“ aufzustellen. Der IS kontrolliert neben Baghouz nur noch einige nahezu unbewohnte Gebiete in Syrien.