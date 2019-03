Frauentag - Forderungen nach mehr Gleichstellung in Deutschland

Berlin (APA/AFP) - Deutsche Politiker unterschiedlicher Parteien haben zum Weltfrauentag am Freitag mehr Entschlossenheit bei der Gleichstellung gefordert. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) nannte den Frauentag am 8. März, der in Berlin in diesem Jahr erstmals gesetzlicher Feiertag ist, einen „Ermutigungstag für die Zukunft“. Kritik gab es erneut besonders an ungleicher Bezahlung von Frauen und Männern.

Der Frauentag zeige, „dass es sich lohnt, weiter zu streiten“ für die Beseitigung der Lohnlücke von 21 Prozent und der Pensionslücke von 53 Prozent zwischen Männern und Frauen, sagte Giffey der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitagsausgabe). Bei einem Treffen mit Müllwerkerinnen in Berlin hob Giffey hervor: „Ich möchte eine Arbeitswelt, in der Frauen in typischen Männerberufen genauso gut arbeiten können wie Männer in typischen Frauenberufen.“ Frauen sollten überall Karriere machen können.

„Mehr Wertschätzung der Lebensleistung von Frauen“ forderte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). DGB-Vize Elke Hannack rief deswegen in Berlin die Koalition auf, „die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung umgehend auf den Weg zu bringen“, so wie es die SPD fordert. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verwies darauf, dass Frauen neben ihrer Erwerbsarbeit täglich 81 Minuten mehr als Männer unbezahlte Sorgearbeit wie Pflege oder Kinderbetreuung leisteten. Der SPD-Bundesvorstand forderte in einer Resolution zum Frauentag die paritätische Vertretung von Frauen in unterschiedlichen Bereichen der Politik.