Börse London schließt tiefer

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Der FT-SE-100 Index ging um 38,45 Einheiten oder 0,53 Prozent tiefer bei 7.157,55 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 75 Verlierer und 25 Gewinner gegenüber. Ein Wert schloss unverändert.

Die Börse schloss sich damit dem europaweit schwachen Trend an. Belastet wurden die Aktienmärkte am Nachmittag von den Kommentaren zur EZB-Zinsentscheidung. EZB-Chef Mario Draghi blickt deutlich pessimistischer auf die Konjunktur, die EZB hält ihre entsprechend Zinsen unverändert und stemmt sich mit neuen großen Geldspritzen gegen einen Abschwung im Euroraum.

Größere Abgaben gab es in London in einigen Rohstoffwerten. So verloren in London Rio Tinto 7,45 Prozent, nachdem die französische Societe Generale eine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Minenunternehmens ausgesprochen hatte. Auch andere Rohstoffkonzerne wie BHP (minus 3,00 Prozent) zeigten sich schwach.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA533 2019-03-07/18:23