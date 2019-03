US-Börsen im Verlauf weiter im Minus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf weiter Kursverluste verzeichnet. Für schlechte Stimmung an der Wall Street sorgten unter anderem die gekappten Wachstumsprognosen der Europäischen Zentralbank (EZB), die Sorgen um die globale Konjunktur befeuerten. Am Vortag waren bereits zurückhaltende Äußerungen der US-Notenbank Fed veröffentlicht worden.

Der Dow Jones lag gegen 19.10 Uhr 0,52 Prozent im Plus und stand damit bei 25.540,85 Punkten. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,45 Prozent auf 2.759,06 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite gewann 0,53 Prozent auf 7.465,77 Einheiten.

Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltwirtschaft haben den Konjunkturoptimismus der EZB deutlich gedämpft. Für heuer erwartet die Notenbank für die Eurozone aktuell noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent, wie EZB-Präsident Mario Draghi nach der Sitzung des EZB-Rats in Frankfurt sagte. Vor drei Monaten waren die EZB-Experten noch von einem Plus von 1,7 Prozent ausgegangen.

Am Vorabend war bereits bekannt geworden, dass sich das Wachstum der US-Wirtschaft nach Einschätzung der Notenbank Fed zu Jahresbeginn abgeschwächt hat. In 10 von 12 Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität nur noch „geringfügig bis moderat“ zugelegt, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht („Beige Book“). In ihrem letzten Konjunkturbericht hatte sie noch von einem „mäßigen bis moderaten“ Wachstum gesprochen.

Im Dow Jones gab es im Verlauf nur wenige Gewinner, darunter Verizon (plus 1,07 Prozent) und ExxonMobil (plus 0,50 Prozent). Schwach zeigten sich dagegen die Bankaktien Goldman Sachs (minus 1,12 Prozent) und JPMorgan (minus 0,90 Prozent).

Im S&P-500 gerieten die Aktien von Kroger schwer unter Druck und lagen zuletzt 9,07 Prozent im Minus. Der Gewinnausblick der Supermarktkette hatte zuvor die Markterwartungen enttäuscht.

Deutlich nach oben ging es im schwachen Umfeld dagegen für die Titel von Allergan, die im Verlauf knapp fünf Prozent stiegen. Die US-Lebensmittel- und Medikamentenbehörde hat einen Antrag des Pharmaunternehmens für die Verwendung von Botox bei Patienten im Kindesalter akzeptiert.

