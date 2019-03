Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Zwei Titel gaben deutlich nach, am stärksten Fabasoft mit einem Minus von 3,58 Prozent. Die beiden übrigen Titel notierten dagegen unverändert. Kursgewinne gab es somit keine.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,18 0,00 0,00 5,18 2.500 Fabasoft 16,15 -0,60 -3,58 16,75 5.914 S&T 21,40 -0,62 -2,82 22,02 149.883 Sanochemia 1,81 0,00 0,00 1,81 n.v. ~

