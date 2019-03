Skeleton: WM in Whistler - Auer nach zwei Läufen 16.

Whistler (APA) - Der Tiroler Florian Auer liegt bei der Skeleton-WM in Whistler (CAN) nach zwei Läufen mit 1,77 Sekunden Rückstand an der 16. Stelle. Die Führung vor den entscheidenden beiden Läufen am Freitag hatte der fünffache Weltmeister Martins Dukurs inne. Der Lette lag 0,37 Sekunden vor dem Russen Nikita Tregubow sowie 0,48 vor seinem Bruder Tomass.