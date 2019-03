Basketball: Oberwart nach Sieg in Gmunden neuer ABL-Tabellenführer

Wien (APA) - Die Oberwart Gunners haben den Swans Gmunden die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga (ABL) abgenommen. Der Burgenländer besiegten den bisherigen Spitzenreiter am Donnerstag auswärts in einer engen Partie 81:76 (33:42) und stehen erstmals seit April 2017 wieder ganz oben.

Gmunden rutschte durch die zweite Niederlage in Serie auch hinter die nun punktegleichen Kapfenberg Bulls auf Rang drei zurück. Der Meister gewann das steirische Derby gegen UBSC Graz 74:63 (39:39). Die Flyers Wels feierten einen 95:55-(56:33)-Kantersieg gegen die Vienna Timberwolves. BC Vienna musste sich den Klosterneuburg Dukes zuhause 80:84 (37:49) geschlagen geben.