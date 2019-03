Inhaftierter katalanischer Politiker Spitzenkandidat für EU-Wahl

Barcelona/Madrid (APA/AFP) - Die Freie Europäische Allianz (EFA) hat den inhaftierten katalanische Unabhängigkeitsführer Oriol Junqueras zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt. Das gab seine linksnationalistische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Republikanische Linke) am Donnerstag bekannt.

„Wenn der spanische Staat ihn zum Schweigen bringen will, geben wir ihm eine Stimme“, erklärte Junqueras‘ Parteifreund und EU-Abgeordnete Jordi Sole.

Junqueras, der von 2009 bis 2012 in EU-Parlament saß, kündigte an, die Freiheit und Vielfalt sowie die Rechte der Minderheiten und der Regionen in Europa zu verteidigen.

Die ERC ist eine von 45 Mitgliedern der Freien Europäische Allianz, der dutzende Regionalparteien wie die Bayernpartei, die Schottische Nationalpartei (SNP) oder die flämischen Nationalisten (NVA) angehören. Im Europaparlament bildet die EFA eine Fraktionsallianz mit den Grünen.

Junqueras ist der Hauptangeklagte im Prozess gegen zwölf katalanische Unabhängigkeitsführer, die sich derzeit in Madrid vor Gericht verantworten müssen. Ihnen wird vorgeworfen, im Oktober 2017 ein von der spanischen Justiz als illegal eingestuftes Unabhängigkeitsreferendum organisiert zu haben. Der damalige Regionalpräsident Carlos Puigdemont erklärte im Anschluss die Loslösung Kataloniens von Spanien.

Junqueras drohen 25 Jahre Gefängnis wegen „Rebellion“ und Zweckentfremdung öffentlicher Gelder. Er verurteilt den Prozess als politisch motiviert.