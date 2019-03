New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Minus geschlossen und damit den vierten Handelstag in Folge Kursverluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,78 Prozent auf 25.473,23 Einheiten.

Der S&P-500 verlor 0,81 Prozent auf 2.748,93 Zähler zu. Der Nasdaq Composite gab um 1,13 Prozent auf 7.421,46 Zähler nach.

