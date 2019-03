Tödlicher Forstunfall im Bezirk Graz-Umgebung

Fernitz/Mellach (APA) - In der Gemeinde Fernitz-Mellach im Bezirk Graz-Umgebung ist es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Forstunfall gekommen. Ein 38-jähriger Waldbesitzer wurde gegen 17:40 Uhr von einem Baum am Kopf getroffen und tödlich verletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der 38-Jährige hatte gemeinsam mit einem 24-jährigen Bekannten Schlägerungsarbeiten durchgeführt. Beim Fällen eines Baumes begab er sich der 38-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in den Gefahrenbereich und wurde vom umstürzenden Baum am Kopf getroffen. Der 24-Jährige verständigte sofort die Einsatzkräfte, doch das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 12 konnte dem Unfallopfer nicht mehr helfen.

Zum Unfallzeitpunkt trug der 38-Jährige laut Polizei keinen Schutzhelm. Die Angehörigen wurden mit Unterstützung des Kriseninterventionsteams verständigt.