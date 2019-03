Fußball: Salzburg verlor EL-Achtelfinal-Hinspiel bei Napoli 0:3

Neapel (APA) - Red Bull Salzburg steht in der Fußball-Europa-League vor dem Aus. Österreichs Serienmeister kassierte am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel auswärts gegen SSC Napoli eine 0:3-Niederlage, die Treffer erzielten Arkadiusz Milik (10.), Fabian Ruiz (18.) und Jerome Onguene (58./Eigentor). Die Retourpartie steigt am kommenden Donnerstag in Wals-Siezenheim.

In der zweiten Hälfte ließen Munas Dabbur und Fredrik Gulbrandsen Topchancen für Salzburg aus, der Norweger traf zudem die Außenstange.