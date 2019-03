Medien: Mindestens zehn Tote bei Unfall mit Migranten-Lkw in Mexiko

Tuxtla Gutierrez (APA/dpa) - Bei einem Verkehrsunfall sind in Mexiko nach Medienberichten mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Bei den Opfern handelte es sich demnach um Migranten, die auf einem kleinen Lkw mitfuhren. Das Fahrzeug sei am Donnerstag (Ortszeit) zwischen den Gemeinden Soyaló und Chicoasén im südlichen Bundesstaat Chiapas von der Straße abgekommen, berichtete der Fernsehsender „Televisa“ auf Twitter.

Auf Fotos war der Lkw in einem Graben zu sehen, auf der Straße waren mehrere Körper verteilt. Nach Angaben lokaler Medien hatte der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Wie viele Migranten sich in dem Fahrzeug befunden hatten, war zunächst nicht bekannt. Die Menschen nutzen auf ihrem Weg in Richtung Norden häufig gefährliche Mitfahrgelegenheiten auf Lastwagen oder Ladeflächen von Trucks, um nicht die ganze Strecke laufen zu müssen.