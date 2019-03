Swissquote schloss Geschäftsjahr 2018 mit Gewinnplus ab

Gland (APA/awp/sda) - Die Schweizer Onlinebank Swissquote hat finanziell auch unterm Strich 2018 einen neuen Rekord aufgestellt. Wie die Online-Bank am Freitag berichtete, ist der Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um 13,8 Prozent auf 44,6 Mio. Franken (39,3 Mio. Euro) gestiegen.

Den Aktionären winkt eine Dividende von 1,00 Franken, das sind zehn Rappen mehr als im Jahr davor. Bereits im Jänner hatte Swissquote berichtet, die eigenen Wachstumsprognosen erreicht und damit das beste Jahresergebnis der Geschichte erzielt zu haben.

So stieg der Gesamtertrag um 16,2 Prozent auf 214,5 Mio. Franken. Mit den Zahlen für 2018 hat das Unternehmen seine Mitte des Jahres erhöhte Prognosen erfüllt.

Dabei fußt das hohe Ertragswachstum sowohl auf dem traditionellen Geschäft (Handel, Forex), als auch auf dem erfolgreichen Handel mit Kryptowährungen, so Swissquote. Als erste europäische Online-Bank habe man diesen im Juli 2017 lanciert.

Der Vorsteuergewinn kletterte auf 53,8 Mio. Franken, ein Anstieg um 17,4 Prozent. Auch die Marge fiel mit 25,1 Prozent höher aus als die 24,4 Prozent des Vorjahres. Allerdings wird der Vorsteuergewinn im laufenden Jahr nicht noch einmal an diese Größe heranreichen, stellt die Bank fest. Wie es in der Mitteilung heißt, wird dieser aufgrund des schwachen Handelsstarts und wegen einmaliger Investitionen in die weitere geografische Entwicklung um 10 Millionen Franken tiefer ausfallen.

Der Nettoneugeldzufluss stieg 2018 um 14,8 Prozent auf 3,12 Mrd. Franken und das Eigenkapital beziffert die Bank auf 352,2 Mio. Franken, was einem Anstieg um 19,3 Prozent entspricht.