Wiener Aktienmarkt vorbörslich nach Vortagesminus schwächer erwartet

Wien (APA) - Heimische Marktexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag nach Verlusten am Vortag mit leichterer Tendenz. Am Donnerstag hatten gestiegene Konjunktursorgen unter Anlegern für Verkaufsdruck gesorgt. Die EZB geht heuer von einem wesentlich schwächeren Wirtschaftswachstum aus.

Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 18 Punkte unter dem Schluss-Stand vom Donnerstag (2.974,51) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.947,00 und 2.974,51 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.965,00 Punkten aus.

Schwache Vorgaben aus den USA und Asien dürften auch nach Europa überschwappen. Datenseitig stehen Zahlen zur Industrieproduktion aus Frankreich, Spanien und Italien am Programm. Außerdem steht eine Rede von Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny im Fokus.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,27 Prozent schwächer bei 2.974,51 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten schlossen KapschTrafficCom mit minus 1,3 Prozent bei 33,10 Euro. Die Büros des Mautanbieters in Prag wurden heute Früh von der Polizei durchsucht - das hat ein Kapsch-Sprecher der APA bestätigt. Über die Hintergründe der Polizeiaktion könne man vorerst noch nichts sagen, so der Sprecher.

Die UBM-Aktie zeigte sich nach Zahlenvorlage mit einem Zuwachs von 0,8 Prozent auf 36,90 Euro. Der Immobilienentwickler konnte laut vorläufigen Ergebnissen seine Gesamtleistung 2018 um rund ein Fünftel auf 900 Mio. Euro steigern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Verbund +3,13% 42,80 Euro CA Immo +1,60% 30,44 Euro Telekom Austria +1,51% 6,72 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ AT&S -4,08% 15,50 Euro Lenzing -4,07% 87,15 Euro Wienerberger -3,93% 19,29 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA080 2019-03-08/08:48