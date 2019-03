45-Jähriger in Vorarlberg nach Herzinfarkt am Steuer reanimiert

Bregenz (APA) - Ein 45-jähriger Mann ist am Donnerstag in Lauterach (Bezirk Bregenz) nach einem Herzinfarkt am Steuer von Passanten reanimiert worden. Der Mann kam wohl infolge seiner Erkrankung gegen 17.35 Uhr von der Straße ab, touchierte eine Straßenlaterne und prallte gegen das Heck eines geparkten Wagens, informierte die Vorarlberger Polizei.

Der Verunfallte wurde von Passanten aus dem Auto gezogen und reanimiert, bis die Rettung eintraf. Er war zu dem Zeitpunkt nicht ansprechbar, so die Polizei. Der 45-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.