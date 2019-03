Börse Tokio schließt mit Verlusten, „K“-Line-Aktien brechen ein

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag klar im Minus geschlossen. Belastet haben den Markt schwache Konjunkturdaten aus China.

Der Nikkei-225 Index sank mit minus 2,01 Prozent auf 21.025,56 Zähler. Innerhalb des japanischen Leitindex schlossen lediglich 4 der 225 Werte in der Gewinnzone. Der Topix Index fiel indes um 1,82 Prozent auf 1.572,44 Einheiten.

Wie die chinesische Zollbehörde am Freitag mitteilte, brachen die auf Dollar lautenden Exporte im Februar um 20,7 Prozent ein. Analysten hatten mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet, nach einem unerwarteten Plus von 9,1 Prozent im Jänner. Auch die Importe sanken im Februar überraschend deutlich. Der Rückgang zum Vorjahresmonat lag bei 5,2 Prozent.

Dass die Wirtschaft Japans im vergangenen Quartal dagegen stärker gewachsen war als zunächst erwartet, konnte die Anleger am Tokioter Börsenparkett nicht positiv stimmen. Dabei belief sich der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf das Jahr hochgerechnet auf 1,9 Prozent, wie revidierte Daten der Regierung zeigen, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Am Devisenmarkt dürfte der japanische Yen aufgrund der chinesischen Exportdaten angezogen haben. In Krisenzeiten gilt die Währung als sicherer Hafen. Zuletzt notierten sie bei 110,984 US-Dollar. Zur selben Zeit am Vortag lag der Yen noch bei 111,732 Dollar. Eine festere Landeswährung belastet üblicherweise Aktien exportorientierter Unternehmen. Toyota gaben um 0,8 Prozent nach, Sony um deutlichere 3,2 Prozent.

Unternehmensseitig sackten die Aktien von Kawasaki Kisen, bekannt als „K“-Line, um mehr als 12 Prozent ab. Der Großreeder hatte zuvor eine Verlustwarnung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben. In einer Aussendung habe der Konzern interne Umbaumaßnahmen angekündigt.

Unter den wenigen Gewinnern innerhalb des Nikkei-225 fanden sich die Aktien des Bierbrauers Kirin wieder. Sie stiegen um mehr als zwei Prozent an die Spitze des japanischen Leitindex.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA103 2019-03-08/09:15