Kärntner attackierte Freundin und gestand Diebstahl

Eberndorf/Obervellach (APA) - Ein 24-jähriger Klagenfurter ist am Donnerstag gleich wegen mehrerer Delikte angezeigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann erst seine Freundin attackiert und leicht verletzt. In der Einvernahme gestand er dann auch einen schweren Gelddiebstahl, den er im Jänner begangen hatte.

Der Mann war am Nachmittag bei seiner 23-jährigen Freundin in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) auf Besuch, als es zu dem Streit kam. Die alarmierten Polizisten stellten in der Wohnung auch Suchtgiftutensilien sicher. Der 24-Jährige gestand schließlich, am 21. Jänner aus einem unversperrten Lieferwagen einer Firma in Obervellach die Tageslosungen von mehreren Filialen gestohlen zu haben. Das Geld war im Fond des Lieferwagens deponiert und hätte in die Hauptfiliale in Klagenfurt transportiert werden sollen. Der Mann sagte aus, dass er einmal bei der Firma in Obervellach gearbeitet hatte und deshalb die Abläufe kannte.