Vier Pfoten eröffnete Bärenschutzzentrum in Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Wien (APA) - Der neue Bärenwald Ninh Binh der österreichischen Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat am Donnerstag in Vietnam offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Zwölf Tiere, darunter zehn ehemalige Gallebären wird dort bereits ein sicheres zu Hause geboten. Ihnen wurde in der Vergangenheit regelmäßig illegal Gallensaft abgezapft, der unter anderem für traditionelle Medizin verwendet wird.

Dieses Schicksal müssen noch immer rund 800 Tiere auf etwa 250 Bärenfarmen erdulden, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Vier Pfoten appellierte erneut an die vietnamesische Regierung, die Schließung dieser Einrichtungen voran zu treiben. Der Bärenwald Ninh Binh wird Platz für immerhin 100 misshandelte Bären bieten. „Bis Ende des Jahres wollen wir insgesamt über 40 Tieren ein artgemäßes zu Hause geben“, kündigte Vier Pfoten-Gründer und Präsident Heli Dungler in seiner Eröffnungsrede an.

Der nach Abschluss aller Bauarbeiten zehn Hektar große Bärenwald ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Einheimische und Touristen aus aller Welt können sich ein Bild davon machen, wie ehemals gequälte Farmbären ihre natürlichen Instinkte allmählich wiedererlangen und bärengerecht leben. Die großzügig angelegten Freiluftgehege bieten Teiche, Bäume, Kletter- und Versteckmöglichkeiten. Das Zentrum verfügt zudem über eine eigene Tierklinik, zwei Bärenhäuser, eine Quarantänestation und vier Außengehege.