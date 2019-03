Toto: Kein Dreizehner in der Toto-Runde 10A

Wien (APA) - Im Toto hat es zum zweiten Mal in Folge keinen Dreizehner gegeben. Somit geht es in der Runde 10B am Wochenende - Annahmeschluss ist am Samstag um 15.20 Uhr - um einen mit rund 25.000 dotierten Doppeljackpot. Auch in der Torwette gab es keinen Gewinner im ersten Rang, mehr als 19.000 Euro blieben im Topf.

~ Gewinnermittlung der Toto Runde 10A (ohne Gewähr): Kein Dreizehner - im Topf blieben 14.697,64 Euro (25.000 warten) Kein Zwölfer zu je 3.793,91 Euro

2 Elfer zu je 421,50 Euro 22 Zehner zu je 76,60 Euro 151 5er Bonus zu je 4,60 Euro

Torwette: 1. Rang: Jackpot zu 19.393,68 Euro 2. Rang: Jackpot zu 2.424,38 Euro 3. Rang: 10 Gewinne zu je 50,10 Euro Hattrick: Jackpot zu 114.913,41 Euro ~