Europas Leitbörsen im Frühhandel schwach, China-Daten belasten

Frankfurt am Main (APA) - Europas Börsen sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gestartet. Anleger dürften mit Besorgnis auf kürzlich veröffentlichte Konjunkturdaten aus China blicken, die einen deutlichen Rückgang chinesischer Exporte feststellten.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit minus 0,48 Prozent bei 3.293,03 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel um 0,59 Prozent auf 11.450,41 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,78 Prozent bei 7.101,63 Punkten.

Laut chinesischen Zollbehörden brachen die auf Dollar lautenden Exporte im Februar um 20,7 Prozent ein. Analysten hatten mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet, nach einem unerwarteten Plus von 9,1 Prozent im Jänner. Auch die Importe sanken im Februar überraschend deutlich. Der Rückgang zum Vorjahresmonat lag bei 5,2 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten dürften erst im Tagesverlauf wieder in den Fokus rücken: Denn am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit wird mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiteres Schlüsselereignis veröffentlicht. Die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt gilt als wichtiger Faktor für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed.

Branchenseitig dürften aufgrund der China-Daten vor allem Wertpapiere von Automobilherstellern und ihren Zulieferern in den Vordergrund getreten sein. Innerhalb des Euro-Stoxx-50 verzeichneten Daimler und Volkswagen Kursverluste von jeweils 1,4 Prozent.

Im Banksektor blickten Anleger auf Deutsche Bank (minus 0,9 Prozent) und Commerzbank (plus 0,01 Prozent). Der „Focus“ berichtete erneut über mögliche Fusionsgespräche der beiden Geldhäuser.

In London sackten indes die Scheine von GVC um 15,1 Prozent ab. Die Unternehmensspitzen Kenny Alexander und Lee Feldman hätten Anteile an dem Glücksspielkonzern verkauft, schrieben britische Medien.

Die Aktien des Brillenherstellers EssilorLuxottica verloren 5,1 Prozent, nachdem das Unternehmen am heutigen Handelstag vorläufige Jahreszahlen vorgelegt hatte. Der bereinigte operative Gewinn sei 2018 um 4,8 Prozent zurückgegangen, ließ der Konzern mitteilen. Der bereinigte Nettogewinn sank um 1,7 Prozent.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA164 2019-03-08/10:29