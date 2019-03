Britischer Außenminister mahnt zu Annäherung im Brexit-Streit

London (APA/Reuters) - Wenige Tage vor der erneuten Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus mahnt Außenminister Jeremy Hunt konstruktive Schritte zur Annäherung mit der EU an. In den vergangenen Tagen seien bereits Fortschritte erzielt worden, sagte Hunt am Freitag der BBC. Es müsse aber noch weit mehr geschehen.

„Die Geschichte wird über beide Seiten ein schlechtes Urteil fällen, wenn wir dies nicht schaffen.“ Großbritannien wolle Freund der EU bleiben. Dies bedeute, dass „kein Gift in die Beziehung gespritzt“ werden dürfe.

Ohne ein Abkommen würde es am 29. März zu einem ungeordneten Brexit kommen. May hat für den über Monate ausgehandelten Vertrag zum Ausscheiden Großbritanniens aus der EU bisher keine Mehrheit im Parlament: Bei einer Abstimmung dazu am 15. Jänner hatte sie die schwerste Niederlage der jüngeren britischen Geschichte eingefahren. Für kommenden Dienstag ist ein erneutes Votum geplant.

Vorher will May noch Zugeständnisse der EU erreichen. Hunt hatte gesagt, er hoffe auf einen Durchbruch am Wochenende. Diplomaten zufolge könnte May noch am Montag nach Brüssel reisen, sollte es bis dann Fortschritte in den Verhandlungen gegeben haben.