Fernost Börsen schließen sehr schwach, Shanghai Composite rutscht ab

Tokio (APA) - An den Leitbörsen in Fernost wurden am Freitag klare Verluste festgestellt. Schwache Exportdaten aus China ließen Anleger in Deckung gehen und sorgten an den Börsen für sehr deutliche Kursabschläge.

Während nämlich der Nikkei-225 Index in Tokio um 2,01 Prozent auf 21.025,56 Punkte fiel, sackten der Shanghai Composite um sehr scharfe 4,40 Prozent auf 2.969,86 Punkte ab. Der Hang Seng Index in Hongkong verlor indes ebenfalls deutliche 1,91 Prozent auf 28.228,42 Einheiten.

Laut chinesischen Zollbehörden brachen die auf Dollar lautenden Exporte im Februar um 20,7 Prozent ein. Analysten hatten mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet, nach einem unerwarteten Plus von 9,1 Prozent im Jänner. Auch die Importe sanken im Februar überraschend deutlich. Der Rückgang zum Vorjahresmonat lag bei 5,2 Prozent.

Unternehmensseitig rückten in Tokio die Anteilsscheine der „K“-Line in den Fokus. Sie brachen um mehr als 12 Prozent ein. Die japanische Großreederei hatte zuvor eine Verlustwarnung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben. In seiner Aussendung hatte der Konzern zudem interne Umbaumaßnahmen angekündigt.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich schwächer. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.671,43 Zählern mit minus 0,15 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 0,90 Prozent auf 6.287,10 Einheiten.