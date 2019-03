Zahl der Toten nach Granatenbeschuss in Kabul auf elf gestiegen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA186 vom 08.03.2019 wurde die Formulierung des letzten Absatzes verändert. --------------------------------------------------------------------- ~ Kabul (APA/dpa) - Einen Tag nach einem Angriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf eine Gedenkfeier mit hochrangigen Politikern ist die Anzahl der Toten auf mindestens elf gestiegen. Die Zahl der Verletzten habe 95 erreicht, sagte ein Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, am Freitag.

Während der Gedenkveranstaltung für einen ehemaligen prominenten Anführer der schiitischen Hazara-Minderheit im Westen Kabuls waren am Donnerstag mehrere Mörsergranaten abgefeuert worden. Die afghanischen Behörden hatten am Donnerstag drei Tote und 22 Verletzte bestätigt.

Die sunnitische Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) reklamierte am Donnerstag den Angriff über ihr Sprachrohr Amaq für sich. Aus dem afghanischen Innenministerium hieß es allerdings am Freitag ohne Begründung, die radikalislamischen Taliban stünden hinter dem Beschuss.

Im Vorjahr wurden in Kabul bei mehr als 20 großen Anschlägen und Angriffen mehr als 550 Menschen getötet. Mehr als 1000 wurden verletzt. Den Großteil der Anschläge reklamierte die IS-Terrormiliz für sich.

Angriffe auf die schiitische Minderheit der Hazara haben in Afghanistan eine lange Tradition. Zu den schlimmsten Übergriffen zählen die Massaker, die die Taliban 1997 in Mazar i-Sharif sowie 2001 verübten. Seit dem Eingreifen der sunnitischen IS-Terrormiliz 2015 gab es weitere zahlreiche brutale Angriffe auf Schiiten.