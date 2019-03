Banken-KV - Vor Runde am Montag wieder Säbelrasseln

Wien (APA) - In der Gehaltsrunde für die 73.000 Angestellten in der Kreditwirtschaft spießt es sich wieder. Auch gestern, Donnerstag, gab es keine Einigung. Am Montag (11. März) findet die dritte KV-Verhandlungsrunde statt. Sollte auch diese Runde ergebnislos bleiben, gibt es am Dienstag (12. März) eine österreichweite Betriebsrätekonferenz. Die soll dann weitere gewerkschaftliche Maßnahmen beschließen.

Das teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. „Weder in Bezug auf den Prozentsatz noch beim Rahmenrecht gab es Angebote der Arbeitgeber, die unseren Erwartungen gerecht werden“, sagte der Verhandlungsleiter der GPA-djp Wolfgang Pischinger. Wo die Verhandler aktuell bei ihrer Forderung bzw. beim Angebot stehen, wurde am Freitag zunächst nicht erläutert.

Am Geld mangelt es den Banken nach Meinung der Gewerkschafter aber nicht: „Die Wirtschaftszahlen der Banken sind derzeit hervorragend. Es gibt keinen Grund, dass sich die Angestellten der Kreditwirtschaft mit einer geringeren Gehaltserhöhung zufriedengeben sollen als andere Branchen in den letzten Monaten“, so der Arbeitnehmer-Verhandlungsleiter. Der offiziell bestätigte Jahresgewinn der Branche liege bei 5,7 Milliarden Euro. Das sei ein historischer Rekordgewinn. Es verstehe niemand, warum die Beschäftigten davon nicht profitieren sollen.

Zugleich gingen die Beschäftigtenzahlen sukzessive zurück, was den Arbeitsdruck der verbleibenden Belegschaften enorm verstärke. Seit 2008 ist die Zahl der Bankmitarbeiter um mehr als 8 Prozent gesunken.

Wo die Verhandler aktuell bei ihrer Forderung bzw. beim Angebot stehen, wurde am Freitag zunächst nicht erläutert. Neben einer Gehaltserhöhung fordert die Gewerkschaft unter anderem eine leichtere Erreichbarkeit der 6. Urlaubswoche, das Wahlrecht zwischen Geld und Zeit für alle Mehr- und Überstunden sowie 150 Prozent Zuschläge für die 11. und 12. Arbeitsstunde.

Voriges Jahr haben die Bankangestellten nach fünf Verhandlungsrunden mit einem Gehaltsplus von 2,45 Prozent (Kollektivvertragsgehälter) sowie einem Fixbetrag von 9 Euro abgeschlossen. Der KV läuft jeweils ab April.