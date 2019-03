Husky-KTW schließt Standort 2 - Land Niederösterreich in Gesprächen

Waidhofen a.d. Thaya (APA) - Nach der angekündigten Schließung des Standortes von Husky-KTW in Waidhofen a.d. Thaya ist das Land Niederösterreich mit der Geschäftsführung ebenso wie mit Betrieben in der Region im Gespräch. Umliegende Unternehmen hätten bereits „Interesse an den sehr gut qualifizierten Arbeitskräften angemeldet“, betonten die Landesräte Petra Bohuslav und Martin Eichtinger (beide ÖVP) in einer Aussendung.

Die angekündigte Schließung des Husky-KTW Standorts in Waidhofen a.d. Thaya sei ein „harter Schlag“, hielten die beiden Regierungsmitglieder fest. Das Interesse anderer Unternehmen an Arbeitskräften sei „eine erste gute Nachricht“.