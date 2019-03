Salzburg-Wahlen: Gemeinden stellten 34.804 Wahlkarten aus

Salzburg (APA) - Für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg am kommenden Sonntag haben die Gemeinden des Landes insgesamt 34.804 Wahlkarten ausgestellt. Das teilte das Land Salzburg am Freitag mit. Damit haben acht Prozent der Wahlberechtigten eine Wahlkarte beantragt. Die Wahlkarten werden am Wahltag mitausgezählt. Die meisten wurden heuer mit 10.863 in der Stadt Salzburg ausgestellt.