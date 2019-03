Zahlreiche Verletzte bei Auffahrunfall von Bussen in Deutschland

Gera (APA/AFP) - Bei einem Busunfall im thüringischen Altenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Weitere 21 Insassen, drunter zahlreiche Schüler, wurden leicht verletzt, wie die Polizei in Gera am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Morgen an einer Haltestelle. Ein zweiter Bus fuhr dort aus bisher unklarer Ursache auf einen ordnungsgemäß haltenden Bus auf.

Die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs wurde dabei eingeklemmt und von den Rettungskräften schwer verletzt geborgen. Eine weitere Businsassin wurde ebenfalls schwerer verletzt. Der Unfallhergang war zunächst unklar.