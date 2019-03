Wiener Rentenmarkt vor US-Arbeitsmarktdaten mit Zugewinnen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Freitag, am späten Vormittag mit etwas festerer Tendenz notiert. Die Renditen gaben im Gegenzug in allen Laufzeiten nach. Profitieren dürften die Anleihen von den schwächelnden Aktienmärkten und den Ankündigungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag.

Die EZB will demnach will ihre Niedrigzinspolitik länger fortführen - die Leitzinsen sollen bis mindestens Ende 2019 nicht angetastet werden. Außerdem kündigte die Zentralbank ein neues Hilfspaket für die europäischen Banken ab September 2019 bis März 2021 an. Dadurch soll die Kreditvergabe der Banken gesteigert werden. „Zudem wurden die BIP-und Preisprojektionen des laufenden Jahres deutlich reduziert, was den Rentenmarkt gestützt und den Euro unter Druck gebracht hat“, berichteten die Experten der Helaba.

Heute steht der US-Arbeitsmarktbericht für Februar im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Von besonderem Interesse werden hier die Zahlen zu Stundenlohnentwicklung sein, heißt es von der Helaba weiter. „Ein neuerliches Plus der Jahresrate würde die Knappheitssituation am Arbeitsmarkt untermauern und darauf hinweisen, dass die Fed den Zinszyklus noch nicht beendet hat“, sagten die Experten.

Heute um 11.15 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,65 um 11 Ticks über dem letzten Settlement von 164,54. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,74, das Tagestief bei 164,41. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 33 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 255.695 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,16 (zuletzt: 1,18) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,38 (0,40) Prozent, die fünfjährige mit -0,14 (-0,14) Prozent und die zweijährige lag bei -0,51 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 44 (44) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (32) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 108,11 108,40 1,16 45 107,9 Bund 29/02 10 0,5 101,17 11,22 0,38 44 104,28 Bund 24/10 5 1,65 110,08 110,25 -0,14 32 101,23 Bund 21/09 2 3,5 110,13 110,18 -0,51 9 105,95 ~